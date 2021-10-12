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Собчак получила повестку о явке к следователям для дачи показаний

Lenta.ru
1 час назад

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, попавшая в ДТП со смертельным исходом, получила повестку о явке к следователям УВД Сочи для дачи показаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Собчак получила повестку о явке к следователям для дачи показаний
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве уточнили, что ей также предстоит очная ставка с водителем, который управлял автомобилем в момент столкновения со второй машиной. В Сочи следователи также устроят проверку показаний на месте происшествия, чтобы составить полную картину аварии.

В субботу, 9 октября, Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом в Сочи, когда ехала в аэропорт: произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В итоге один человек погиб, еще два пострадали.

В скором времени после ДТП телеведущую заметили в VIP-терминале для вылета из сочинского аэропорта. Кроме того, очевидец аварии рассказал о скором «побеге» знаменитости с места происшествия.

Собчак позднее прокомментировала произошедшее, сказав, что в момент аварии находилась в машине и разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom.

«Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял», — отметила Собчак.

Уже известно, что водитель автомобиля Mercedes, в котором ехала Собчак, Олег Цой, признал себя виновным в смертельном ДТП. Его отправили под домашний арест.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,МВД,
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