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«Уехала не глядя»: Шафран раскритиковала поведение Собчак на месте ДТП

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущая и экс-соведущая Владимира Соловьева Анна Шафран, опираясь на протокол допроса, заявила, что Ксения Собчак не помогла пострадавшим в сочинской аварии и спешно покинула место аварии. Об этом сообщает URA.RU.

«Уехала не глядя»: Шафран раскритиковала поведение Собчак на месте ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почитала протокол допроса водителя Ксении Собчак. Подтверждается то, что было известно и раньше: никаких попыток оказания помощи пострадавшим со стороны VIP-клиентки не было. Уехала не глядя при первой же возможности», — написала Анна Шафран в своем Telegram-канале.

К посту она прикрепила фото протокола допроса водителя Mercedes, в котором ехала Собчак.

ДТП с участием Ксении Собчак произошло 9 октября в Сочи. На трассе Адлер - «Альпика-Сервис» Mercedes-Maybach, на котором ехала журналистка со своей командой, въехал в автомобиль Volkswagen. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов, а среди пассажиров Volkswagen, одна женщина погибла, двое получили травмы разной степени тяжести.

Ранее очевидец ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи Артем Аракелов заявил, что скорая приехала более чем через 25 минут, а телеведущую он на месте не заметил.

"Я с другом был первый, кто подходил к машине (Volkswagen - Прим. ред.), через минут 10 -15 народ появился. Я не видел, даже не знал, что там, кто там сидит в этой машине (Mercedes- Прим. ред.), я потом уже узнал, что там оказывается, была Ксения Собчак",- отметил Аракелов.

Шоу-бизнес,Анна Шафран,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,РИА Ura.ru,
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