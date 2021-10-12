«Уехала не глядя»: Шафран раскритиковала поведение Собчак на месте ДТП

"Я с другом был первый, кто подходил к машине (Volkswagen - Прим. ред.), через минут 10 -15 народ появился. Я не видел, даже не знал, что там, кто там сидит в этой машине (Mercedes- Прим. ред.), я потом уже узнал, что там оказывается, была Ксения Собчак",- отметил Аракелов.