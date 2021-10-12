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Собчак приехала на допрос по делу о смертельном ДТП

Елена Прошина
32 минуты назад

Телеведущая Ксения Собчак приехала на допрос к следователю МВД по делу о ДТП в Сочи, в котором погиб один человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент идет допрос Собчак. Она находится в здании ГСУ МВД по Москве», - приводятся в материале слова источника.

Телеведущая проходит по делу в качестве свидетеля.

Расследование в отношении предполагаемого виновника ДТП взяло на контроль руководство следственного департамента ведомства МВД России.

Собчак может смягчить наказание виновнику ДТП в Сочи

Ранее сообщалось, что водителя Mercedes-Maybaс Олега Цоя, устроившего аварию в Сочи, отправили под домашний арест на ближайшие два месяца. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Напомним, что ДТП с участием машины, в которой находилась Собчак и ее команда, произошла вечером 9 октября. В результате аварии Екатерина Тарасова, сидящая рядом с водителем Volkswagen, в который врезался виновник происшествия, погибла на месте, остальных пассажиров пострадавшего автомобиля — мужчину и еще одну женщину — госпитализировали.

Телеведущая также сообщала, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы.

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