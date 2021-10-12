Дочь Распутиной обвинила брата в домогательствах

Младшая дочь певицы Марии Распутиной Мария Захарова рассказала, что пережила домогательства со стороны близкого родственника. Как она призналась в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, когда ей было 17 лет, к ней приставал ее брат по отцу.
«Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной», – заявила Захарова.
При этом Мария пояснила, что ни отец, ни мать не поддержали ее и не восприняли слова всерьез.
В свою очередь Роман Захаров, брат Марии, отвергает обвинения в домогательствах. Он обвинил Машу Распутину в том, что та не смогла достойно воспитать дочерей и указал, что девушка плохо училась в школе.
Напомним, что ранее Мария Захарова съехала из четырехэтажного родительского особняка и поселилась в элитной квартире в центре Москвы из-за тяжелых отношений с родителями, которые и приобрели ей жилье. Она отметила, что особенно тяжко ей давалось общение с отцом, с которым она почти не контактирует.