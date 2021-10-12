В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.50
Войти в почту

Дочь Распутиной обвинила брата в домогательствах

Елена Прошина
1 час назад

Младшая дочь певицы Марии Распутиной Мария Захарова рассказала, что пережила домогательства со стороны близкого родственника. Как она призналась в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, когда ей было 17 лет, к ней приставал ее брат по отцу.

Дочь Распутиной обвинила брата в домогательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной», – заявила Захарова.

При этом Мария пояснила, что ни отец, ни мать не поддержали ее и не восприняли слова всерьез.

В свою очередь Роман Захаров, брат Марии, отвергает обвинения в домогательствах. Он обвинил Машу Распутину в том, что та не смогла достойно воспитать дочерей и указал, что девушка плохо училась в школе.

Напомним, что ранее Мария Захарова съехала из четырехэтажного родительского особняка и поселилась в элитной квартире в центре Москвы из-за тяжелых отношений с родителями, которые и приобрели ей жилье. Она отметила, что особенно тяжко ей давалось общение с отцом, с которым она почти не контактирует.

Шоу-бизнес,Роман Захаров,Мария Захарова,Андрей Малахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители