Буланова рассказала об отношении сыновей к молодому бойфренду

Известная исполнительница Татьяна Буланова почти два года встречается с 33-летним предпринимателем Валерием Рудневым. У молодого избранника 52-летней артистки пока нет своих детей, но он прекрасно поладил с ее сыновьями.
Напомним, старший сын Татьяны Александр появился на свет в браке певицы с музыкантом Николаем Тагриновым. Молодому человеку сейчас 28 лет, он всего на пять лет младше друга матери. Второго сына Никиту Буланова родила от экс-футболиста Владислава Радимова. Сейчас мальчику 14 лет.
По словам исполнительницы, Валерий смог быстро завоевать доверие ее детей. А Татьяну мужчина покорил своей заботой и вниманием. Когда старший сын звезды оказался в клинике с коронавирусной инфекцией, Руднев почти ежедневно звонил в медучреждение и справлялся о его самочувствии.
«У меня старший оказался в больнице с коронавирусом летом. Я очень переживала, поскольку буквально за полмесяца до этого от коронавируса умер мой близкий товарищ. Валера звонил Саше в больницу, контролировал его самочувствие. Вроде бы это мелочь, но очень важная. Дети вообще Валерия отлично приняли. Саша, конечно, меньше с ним общается - он проживает отдельно. А Никита постоянно с ним и видит в Валере члена семьи, - рассказала Буланова в интервью изданию 7days.ru.
Валерий в прошлом профессионально занимался теннисом, участвовал в разных турнирах. В 2013 году Руднев закончил спортивную карьеру и занялся предпринимательством. Он стал собственников нескольких ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме этого. Валерий занимается производством напитков.