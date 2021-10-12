Буланова рассказала об отношении сыновей к молодому бойфренду

«У меня старший оказался в больнице с коронавирусом летом. Я очень переживала, поскольку буквально за полмесяца до этого от коронавируса умер мой близкий товарищ. Валера звонил Саше в больницу, контролировал его самочувствие. Вроде бы это мелочь, но очень важная. Дети вообще Валерия отлично приняли. Саша, конечно, меньше с ним общается - он проживает отдельно. А Никита постоянно с ним и видит в Валере члена семьи, - рассказала Буланова в интервью изданию 7days.ru.