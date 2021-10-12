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Ивлеева лишила Элджея поместья за 150 млн рублей после развода

Елена Прошина
25 минут назад

Блогер Настя Ивлеева забрала у своего экс-супруга Элджея дом, земельный участок и гараж. Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате дележки имущества у Алексея Узенюка остались только два автомобиля – Hummer H2 и BMW i8.

Ивлеева лишила Элджея поместья за 150 млн рублей после развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ивлеева получила после развода двухэтажный особняк в коттеджном поселке «Старый Свет» в Истринском районе под Москвой, общая площадь которого составляет 364 квадратных метра, гараж на пять автомобилей и 4 гектара земли. Оценочная стоимость имущества – порядка 150 млн рублей.

До сентября 2021 года в поместье у Элджея была доля в 50%, однако теперь все принадлежит его экс-супруге. В гараже у Ивлеевой остались Labmorghini Aventador, Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz G-класс.

Кроме того, теперь Узенюк прописан не в Подмосковье, а в квартире своей матери в Новосибирске.

Напомним, что в конце лета 2021 года Ивлеева и Элджей официально подтвердили свой развод. Рэпер и блогер были вместе три года. Как отмечали ранее знаменитости, им удалось расстаться друзьями.

Шоу-бизнес,Алексей Узенюк,
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