Крутой призвал поставить за Серова свечку

Композитор Игорь Крутой призвал молиться за выздоровление Александра Серова от коронавируса. В своем Instagram музыкант опубликовал отрывок из передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», в которой участвовал вместе с эстрадным певцом, и призвал подписчиков «поставить свечу» за него.

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«Мой друг Саня заболел этой "заразой". Помочь ему, при всем моем желании, я не могу», – написал Крутой.

Он отметил, что опубликованный отрывок не вошел в программу Корчевникова. На нем запечатлен эпизод «серово-крутовских юношеских воспоминаний».

«У меня ко всем подписчикам огромная просьба – помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова», – написал композитор.