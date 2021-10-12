Крутой призвал поставить за Серова свечку

Композитор Игорь Крутой призвал молиться за выздоровление Александра Серова от коронавируса. В своем Instagram музыкант опубликовал отрывок из передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», в которой участвовал вместе с эстрадным певцом, и призвал подписчиков «поставить свечу» за него.
«Мой друг Саня заболел этой "заразой". Помочь ему, при всем моем желании, я не могу», – написал Крутой.
Он отметил, что опубликованный отрывок не вошел в программу Корчевникова. На нем запечатлен эпизод «серово-крутовских юношеских воспоминаний».
«У меня ко всем подписчикам огромная просьба – помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова», – написал композитор.
Напомним, что о госпитализации Александра Серова стало известно 9 октября. Певец, который ранее проходил лечение в госпитале неподалеку от своего загородного дома, находится в отделении реанимации одной из московских больниц. Поражение легких у артиста достигло почти 75%.