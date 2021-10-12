Пьеха рассказал о работе парикмахером после наркологии

Певец Стас Пьеха рассказал, что два года проработал парикмахером после того, как вышел из наркологической клиники. Как признался артиста «Газете.ru», в молодости он был ассистентом тренера по парикмахерскому искусству.

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По словам музыканта, осваивать парикмахерское мастерство он начал в 19 лет по просьбе матери.

«Мама попросила меня отучиться на парикмахера после нарколожки. Я считал, что подвел маму тем, что приехал к ней в таком плачевном состоянии. И согласился на ее предложение», – рассказал Пьеха.

При этом такая работа давала возможность Пьехе заводить отношения с девушками, поскольку он мог с ними постоянно общаться.

«В лаборатории компании мы показывали новые способы и техники окрасок, завивок, стрижек и так далее. Я колористикой занимался какое-то время. Это давало мне возможность общаться с девушками красивыми. И не только общаться», – рассказал Пьеха.