Бывшая жена рассказала о состоянии больного ковидом Серова

С певцом Александром Серовым, госпитализированным с COVID-19, «все будет хорошо». Об этом заявила его бывшая жена и мать его дочери Елена, пишет «СтарХит».

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О госпитализации народного артиста России Александра Серова, прославившегося хитами «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез», стало известно 9 октября. По данным СМИ, у него было выявлено сильное поражение легких.

Бывшая жена Серова, мать его дочери Мишель, призвала надеяться на лучшее и попросила не беспокоить ее расспросами о состоянии певца.

«Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо!» — заявила Елена.