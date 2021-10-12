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Бывшая жена рассказала о состоянии больного ковидом Серова

Алиса Селезнёва
1 час назад

С певцом Александром Серовым, госпитализированным с COVID-19, «все будет хорошо». Об этом заявила его бывшая жена и мать его дочери Елена, пишет «СтарХит».

Бывшая жена рассказала о состоянии больного ковидом Серова
Фото: ТАССТАСС

О госпитализации народного артиста России Александра Серова, прославившегося хитами «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез», стало известно 9 октября. По данным СМИ, у него было выявлено сильное поражение легких.

Бывшая жена Серова, мать его дочери Мишель, призвала надеяться на лучшее и попросила не беспокоить ее расспросами о состоянии певца.

«Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо!» — заявила Елена.

Ранее певец объявил о срочной продаже своей пятикомнатной квартиры в Москве и пообещал поужинать с покупателем. Музыкант сообщил в Instagram, что выставил на продажу 145-метровую пятикомнатную квартиру недалеко от Серебряного бора.

Шоу-бизнес,Александр Серов,StarHit,
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