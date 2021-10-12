Бывшая жена рассказала о состоянии больного ковидом Серова

С певцом Александром Серовым, госпитализированным с COVID-19, «все будет хорошо». Об этом заявила его бывшая жена и мать его дочери Елена, пишет «СтарХит».
О госпитализации народного артиста России Александра Серова, прославившегося хитами «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез», стало известно 9 октября. По данным СМИ, у него было выявлено сильное поражение легких.
Бывшая жена Серова, мать его дочери Мишель, призвала надеяться на лучшее и попросила не беспокоить ее расспросами о состоянии певца.
«Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо!» — заявила Елена.
Ранее певец объявил о срочной продаже своей пятикомнатной квартиры в Москве и пообещал поужинать с покупателем. Музыкант сообщил в Instagram, что выставил на продажу 145-метровую пятикомнатную квартиру недалеко от Серебряного бора.