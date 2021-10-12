Заболевшая ковидом Гузеева вышла на связь

Актриса, телеведущая Лариса Гузеева, ранее попавшая в больницу с коронавирусом, вышла на связь с поклонниками. Она опубликовала новые видео в сторис на своей странице в Instagram.

На этих видео актриса показала несколько отрывков из мультфильма «Котенок по имени Гав», в которых котенок и щенок делят сосиску.

О госпитализации Гузеевой в коронавирусную больницу Коммунарки СМИ сообщили 27 сентября. Позже информацию о заболевании подтвердила сама актриса.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», - написала она.