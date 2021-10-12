Эдвард Бил сжег свои права после резонансной аварии

«Заканчивается история. Раз и навсегда можно забыть о четырехколесных, двухколесных монстрах, которые чуть не убили ни в чем не повинного человека, чуть не сломали несколько судеб... Это тупо не мое. Можно забыть и начать все с чистого листа», — сказал он.