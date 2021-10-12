Эдвард Бил сжег свои права после резонансной аварии

Блогер Эдвард Бил, ставший виновником резонансного ДТП на Смоленской площади, на камеру сжег свои водительские права, заявив, что больше никогда не сядет за руль. Видеозапись он выложил на свой YouTube-канал.
«Заканчивается история. Раз и навсегда можно забыть о четырехколесных, двухколесных монстрах, которые чуть не убили ни в чем не повинного человека, чуть не сломали несколько судеб... Это тупо не мое. Можно забыть и начать все с чистого листа», — сказал он.
Молодой человек отметил, что должен был сдать свое водительское удостоверение в соответствующие органы, так как его лишили возможности управления транспортным средством. Однако своим поступком блогер сообщил, что он исключил для себя эту возможность самостоятельно и навсегда. В конце видеоролика Бил предложил забрать свою машину одному из подписчиков за подписку на его новый Instagram-аккаунт.
Ранее стало известно, что пранкер пытался откупиться от суда после резонансной аварии с участием пяти автомобилей, однако «на серьезном уровне» ему отказали в помощи.