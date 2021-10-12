Виновник смертельного ДТП с Собчак обратился с просьбой к суду

Водитель Mercedes Олег Цой, который стал виновником смертельного ДТП с участием автомобиля Volkswagen в Сочи, попросил судью на период следствия не отправлять его в СИЗО. Заседание суда прошло в понедельник, 11 октября. Об этом пишут «Известия».

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Ранее Адлерский районный суд отправил Цоя под домашний арест. Он вел Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак. Цой признал свою вину в ДТП и находился под подпиской о невыезде.

Авария произошла 9 октября в Сочи. По информации издания, виновником аварии стал водитель Mercedes. Иномарка выехала на встречную полосу, нарушив правила обгона, и столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате удара машина влетела в микроавтобус.

В прокуратуре Краснодарского края подтвердили, что в результате ДТП погибла женщина, еще два человека были госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Водитель Volkswagen получил перелом бедра.