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Скончалась жена звезды фильма «Мимино» Вахтанга Кикабидзе

Вечерняя Москваиещё 1
51 минуту назад

Супруга советского и грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе умерла вечером в понедельник, 11 октября. Об этом сообщил директор артиста Олег Толмачев.

Умерла жена Вахтанга Кикабидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Ирина Григорьевна умерла. Долгое время она болела, — рассказал он.

По словам Толмачева, причиной смерти жены звезды фильма «Мимино» стал не COVID-19. Она была в преклонном возрасте и страдала от другого заболевания. Директор актера также добавил, что Кикабидзе только недавно вернулся с гастролей, передает Пятый канал.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Григорьевна Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, в прошлом — прима-балерина Тблисского акдемического оперного театра. Окончила ленинградское Вагановское хореографическое училище.

Супруги были вместе более 50 лет. Они поженились в 1965 году. Познакомились Вахтанг и Ирина в Будапеште, где артист был на гастролях. Влюбленные расписались всего через несколько дней после первой встречи.

На момент знакомства с Кикабидзе, у артистки уже был ребенок от первого брака — дочь Марина, которую певец удочерил. У супругов родился общий сын Константин, который стал художником и живет в Канаде.

Шоу-бизнес,Вахтанг Кикабидзе,
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