Умерла жена Вахтанга Кикабидзе

Супруга советского и грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе умерла вечером в понедельник, 11 октября. Об этом сообщил директор артиста Олег Толмачев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Ирина Григорьевна умерла. Долгое время она болела, — рассказал он.

По словам Толмачева, причиной смерти жены звезды фильма «Мимино» стал не COVID-19. Она была в преклонном возрасте и страдала от другого заболевания. Директор актера также добавил, что Кикабидзе только недавно вернулся с гастролей, передает Пятый канал.

СПРАВКА «ВМ»

Ирина Григорьевна Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, в прошлом — прима-балерина Тблисского акдемического оперного театра. Окончила ленинградское Вагановское хореографическое училище.

Супруги были вместе более 50 лет. Они поженились в 1965 году. Познакомились Вахтанг и Ирина в Будапеште, где артист был на гастролях. Влюбленные расписались всего через несколько дней после первой встречи.