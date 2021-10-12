Невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем после родов

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после беременности и родов.

Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Шульгина сообщила, что после родов у нее появились проблемы с гормонами и щитовидной железой, а также дали о себе знать хронические заболевания, которые не беспокоили ее более пяти лет.