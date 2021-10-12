Невестка Валерии рассказала о проблемах со здоровьем после родов

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после беременности и родов.
Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Шульгина сообщила, что после родов у нее появились проблемы с гормонами и щитовидной железой, а также дали о себе знать хронические заболевания, которые не беспокоили ее более пяти лет.
«Если бы вернуть время назад, не допустила бы этого 100%, но все на своем опыте, к сожалению», - добавила она.
Лиана Шульгина – жена младшего сына певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина Арсения. 1 января 2021 года у супругов родилась дочь Селин.
В апреле сообщалось, что Лиана Шульгина потеряла сознание на улице. Врачи диагностировали у нее железодефицитную анемию. Летом невестка Валерии вновь оказалась в больнице. Причина госпитализации неизвестна.