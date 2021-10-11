Квартиру умершей жены Шаляпина выставили на продажу

Квартиру умершей жены певца Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис в центре Оттавы выставили на продажу незадолго до ее смерти, пишет «Пятый канал» со ссылкой на адвоката Александра Бенхина.

Фото: Instagram Instagram

Дорогостоящая квартира в деловом районе канадской столицы Оттавы была выставлена на продажу 24 сентября – меньше чем за неделю до того, как Шаляпин объявил о смерти жены. Объявление актуально до сих пор. Цена квартиры почти 400 тысяч канадских долларов (больше 23 миллионов рублей). В квартире две комнаты и две ванные, большой балкон. Сделан свежий ремонт, квартира обставлена дизайнерской мебелью с гранитными столешницами.

Юрист считает, что сама Дэвис не могла выставить квартиру на продажу, так как к этому моменту около месяца находилась в коме. Юрист предположил что Дэвис, возможно, не мертва.

Адвокат нашел несколько доказательств как в пользу того, что Дэвис мертва, так и в пользу того, что она жива. Например, на сайте фирмы Дэвис не сообщается о ее смерти. Также в канадских газетах не опубликован некролог, хотя в Канаде это обязательно.

Вместе с тем в канадском аналоге ЗАГСа (Registry Office of the Province of Ontario) адвокату подтвердили, что Татьяна Клаудия Дэвис умерла.