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Квартиру умершей жены Шаляпина выставили на продажу

Елена Прошина
45 минут назад

Квартиру умершей жены певца Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис в центре Оттавы выставили на продажу незадолго до ее смерти, пишет «Пятый канал» со ссылкой на адвоката Александра Бенхина.

Квартиру умершей жены Шаляпина выставили на продажу
Фото: InstagramInstagram

Дорогостоящая квартира в деловом районе канадской столицы Оттавы была выставлена на продажу 24 сентября – меньше чем за неделю до того, как Шаляпин объявил о смерти жены. Объявление актуально до сих пор. Цена квартиры почти 400 тысяч канадских долларов (больше 23 миллионов рублей). В квартире две комнаты и две ванные, большой балкон. Сделан свежий ремонт, квартира обставлена дизайнерской мебелью с гранитными столешницами.

Юрист считает, что сама Дэвис не могла выставить квартиру на продажу, так как к этому моменту около месяца находилась в коме. Юрист предположил что Дэвис, возможно, не мертва.

Адвокат нашел несколько доказательств как в пользу того, что Дэвис мертва, так и в пользу того, что она жива. Например, на сайте фирмы Дэвис не сообщается о ее смерти. Также в канадских газетах не опубликован некролог, хотя в Канаде это обязательно.

Вместе с тем в канадском аналоге ЗАГСа (Registry Office of the Province of Ontario) адвокату подтвердили, что Татьяна Клаудия Дэвис умерла.

Канадская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис умерла в конце сентября от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Прохором Шаляпиным.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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