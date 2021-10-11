Пьеха рассказал о попытках кремлевского врача избавить его от ломки

Певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» рассказал о кремлевском враче, который пытался избавить исполнителя от героиновой ломки с помощью гипноза до его отъезда в клинику. Ничего не вышло.
«Я тогда вместе с бабушкой находился в Барвихе, в правительственном санатории. Нам сказали, что есть светило, который многих гипнотизировал от зависимостей. А у меня были ломки. Ситуация совсем иная даже по биохимии мозга. И он пытался меня на ломках гипнотизировать, но ничего не вышло — и я был доставлен в больницу. Он мне говорил: «Закрой глаза, я буду говорить, ты слушай и визуализируй». Я, естественно, ничего не мог визуализировать, мне ломало все суставы и кости», — приводятся в материале слова Пьехи.
По словам певца, избавиться от наркотической зависимости ему помог знакомый семьи, который когда-то сам страдал от нее.
«Я сначала был в клинике, но недолго, потому что во время моего пребывания там изготавливали и употребляли наркотики. Меня оттуда забрали и закрыли дома. А этого человека приставили ко мне, он меня вывозил. В основном выезжали в церковь. Он жил у нас дома», — пояснил Пьеха.
Справившись с наркотической зависимостью, певец открыл клинику для лечения других людей, страдающих от нее. Учреждение действует до сих пор.
В интервью «Газете.Ru» Пьеха поделился своим мнением о том, что необходимо сделать в России, чтобы страна перестала занимать пятое место в мире по потреблению наркотических веществ:
«Надо работать с детьми, выявляя у них дисфункциональное мышление через поведенческие нарушения — через гиперактивность и так далее. Тем более сейчас, когда дети живут в гаджетах и их нервная система подвержена серьезной деградации, что ли. И нервная система, и нейронные связи у них значительно меньше, чем у тех детей, которые росли без гаджетов, бегали по улице, все трогали, пробовали, лазали по деревьям».