Пьеха рассказал о попытках кремлевского врача избавить его от ломки

«Я тогда вместе с бабушкой находился в Барвихе, в правительственном санатории. Нам сказали, что есть светило, который многих гипнотизировал от зависимостей. А у меня были ломки. Ситуация совсем иная даже по биохимии мозга. И он пытался меня на ломках гипнотизировать, но ничего не вышло — и я был доставлен в больницу. Он мне говорил: «Закрой глаза, я буду говорить, ты слушай и визуализируй». Я, естественно, ничего не мог визуализировать, мне ломало все суставы и кости», — приводятся в материале слова Пьехи.