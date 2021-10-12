Актер Певцов войдет во фракцию «Новые люди»

Актёр Дмитрий Певцов, одержавший победу на выборах в Государственную думу по одномандатному округу в качестве самовыдвиженца, войдёт в состав фракции «Новые люди» в нижней палате парламента нового созыва. Также членом фракции станет координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.