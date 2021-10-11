ПЦР-тест певца Валерия Леонтьева на коронавирус оказался положительным в момент обращения больницу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что на сегодняшний день Леонтьев находится в одной из московских больниц. Его состояние оценивается средней степенью тяжести, а анализы показывают положительный результат на COVID-19, утверждает издание.

При этом, компьютерная томография органов грудной клетки певца не выявила отклонений, связанных с коронавирусом, но показала наличие воздушных буллов в правом легком и парасептальную эмфизему, отмечается в публикации.

По утверждения врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина, подобные патологии могут проявляться с рождения или из-за длительного курения. При этом, они не опасны и не указывают на наличие коронавирусной инфекции. Пульмонолог подчеркнул, что все это преимущественно возрастные изменения.