Вдова «Иванушки» оказалась втянута в мошенническую схему

Пенсионерка из Красноярска после разговора с телефонными мошенниками перечислила 260 500 рублей на счет, принадлежащий вдове солиста «Иванушки International», пишет «Московский комсомолец».

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Как сообщает издание, красноярской пенсионерке Галине Цой 26 ноября 2020 года позвонил телефонный мошенник, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он вынудил пенсионерку оформить в ближайшем отделении кредит и перевести деньги через банкомат на определенный счет.

Пенсионерка так и сделала, и кредитные средства ушли на бизнес-счет индивидуального предпринимателя Александры Куцевол – вдовы солиста «Иванушек» Олега Яковлева.

Пенсионерка, опомнившись, написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако Куцевол к ответственности не привлекли. После этого пенсионерка пошла суд. Куцевол подтвердила получение денег, но решила доказать, что перечислила ей эту сумму не Цой. Юристы вдовы заявили, что пенсионерка отправляла деньги в 17:39, а поступили они на счет Куцевол в 13:39.

Таким образом, Куцевол не учла разницу во времени между Москвой и Красноярском, которая как раз составляет четыре часа, и заявила что деньги поступили ей на счет раньше, чем Цой позвонил мошенник. В Симоновском суде эту версию не приняли и присудили вернуть деньги пенсионерке.