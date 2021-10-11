Вдова «Иванушки» оказалась втянута в мошенническую схему

Пенсионерка из Красноярска после разговора с телефонными мошенниками перечислила 260 500 рублей на счет, принадлежащий вдове солиста «Иванушки International», пишет «Московский комсомолец».
Как сообщает издание, красноярской пенсионерке Галине Цой 26 ноября 2020 года позвонил телефонный мошенник, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он вынудил пенсионерку оформить в ближайшем отделении кредит и перевести деньги через банкомат на определенный счет.
Пенсионерка так и сделала, и кредитные средства ушли на бизнес-счет индивидуального предпринимателя Александры Куцевол – вдовы солиста «Иванушек» Олега Яковлева.
Пенсионерка, опомнившись, написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако Куцевол к ответственности не привлекли. После этого пенсионерка пошла суд. Куцевол подтвердила получение денег, но решила доказать, что перечислила ей эту сумму не Цой. Юристы вдовы заявили, что пенсионерка отправляла деньги в 17:39, а поступили они на счет Куцевол в 13:39.
Таким образом, Куцевол не учла разницу во времени между Москвой и Красноярском, которая как раз составляет четыре часа, и заявила что деньги поступили ей на счет раньше, чем Цой позвонил мошенник. В Симоновском суде эту версию не приняли и присудили вернуть деньги пенсионерке.
Как сообщает издание, пока деньги Цой не вернулись, и она продолжает платить оп кредиту.