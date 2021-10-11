Корнелюк вступился за граффити с Тальковым

Певец Игорь Корнелюк раскритиковал инициативу возможного закрашивания граффити с изображением Игоря Талькова, которое появилось на одной из трансформаторных будок Санкт-Петербурга. Изображение было нарисовано незаконно и может подлежать уничтожению, сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что за сохранение уличного портрета выступает и сын артиста Игорь Тальков-младший. На днях он приехал к строению и заявил о намерении отстаивать существование уличного граффити до последнего, так как портрет убитого в северной столице в 1991 году певца получился действительно профессиональным. Однако пока Тальков-младший борется с коммунальщиками самостоятельно.
«Закрашивание любых рисунков - это само по себе варварство, потому что это - попытка самовыразиться. Тем более если рисунок этот действительно хороший, и к тому же это изображение такого замечательного и знакового человека. Конечно, я бы сохранил граффити, потому что мне кажется, что это был бы красивый поступок. Именно таким красивым, как в жизни часто поступал и сам Игорь Тальков», - высказался в поддержку сына своего друга Корнелюк.
Артист рассказал, что был лично знаком с Игорем Тальковым еще с середины 1980-х годов, когда служил в театре «Буфф». Они регулярно пересекались на общих гастролях, когда Тальков сначала выступал в составе группы «Электроклуб» вместе с Ириной Аллегровой, а потом ушел в сольное творчество.
«Игорь был бескомпромиссным артистом. Он был ни на кого не похожим, у него был "бунтарский дух", и он часто отказывался петь песню "Чистые пруды", которая была для него как визитная карточка. А вместо этого пел песни с острополитическим смыслом», - отметил Корнелюк.
В пресс-службе компании «Россети Ленэнерго» в свою очередь заявили, что на сегодняшний день они намерены привести фасад трансформаторной подстанции в изначальный вид, соответствующий требованиям постановления о правилах благоустройства Санкт-Петербурга.
Тем не менее само руководство компании, будучи собственником объектов, уже не раз высказывалось, что не возражает против «размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном порядке».