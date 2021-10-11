Корнелюк вступился за граффити с Тальковым

«Закрашивание любых рисунков - это само по себе варварство, потому что это - попытка самовыразиться. Тем более если рисунок этот действительно хороший, и к тому же это изображение такого замечательного и знакового человека. Конечно, я бы сохранил граффити, потому что мне кажется, что это был бы красивый поступок. Именно таким красивым, как в жизни часто поступал и сам Игорь Тальков», - высказался в поддержку сына своего друга Корнелюк.