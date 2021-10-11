Отец Niletto рассказал об унижениях со стороны Ивлеевой

«Когда сын отвечал на вопросы неправильно, меня обливали то червями, то мукой, то вареньем. Но больше всего меня поразило и оскорбило то, что потом мне даже не предложили помыться, а Настя после съемок программы ко мне больше ни разу не подошла. Такое неуважение, к человеку, которого ты приглашаешь к себе в программу», – заявил Прытков.