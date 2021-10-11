В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 71.64EUR 82.93BRENT 84.11
Войти в почту

Отец Niletto рассказал об унижениях со стороны Ивлеевой

Елена Прошина
20 минут назад

Отец популярного певца Niletto Сергей Прытков заявил об унижениях со стороны блогера Насти Ивлеевой. В разговоре с «КП» Прытков рассказал, что на съемках «Агент-шоу, ведущая поместила его в стеклянный клуб, а когда его сын неверно отвечал на вопросы – на мужчину высыпали червей, муку и лили варенье.

Отец Niletto рассказал об унижениях со стороны Ивлеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда сын отвечал на вопросы неправильно, меня обливали то червями, то мукой, то вареньем. Но больше всего меня поразило и оскорбило то, что потом мне даже не предложили помыться, а Настя после съемок программы ко мне больше ни разу не подошла. Такое неуважение, к человеку, которого ты приглашаешь к себе в программу», – заявил Прытков.

Он отметил, что когда подошел к работникам и спросил, где он может помыться, его отвели в «какой-то вагончик», где был грязный душ, не было ни мыла, ни полотенец. По мнению мужчины, такое отношение ужасно, особенно к пожилым людям.

Прытков пояснил, что за участие в программе ему ничего не заплатили, а сыну он по началу ничего говорить не стал.

«Тогда я Данилу не сказал, просто уехал домой. А потом очухался, думаю да как это так можно к людям относиться. Настя Ивлеева выгоду получила, сделала программу, набрала просмотры... Молодец. Но, как человек она никакая, испорчена деньгами и славой», – отметил Сергей.

Напомним, что Сергей Петрович ушел из семьи и оставил Данила с матерью. Как отмечал Прытков-старший, для Niletto его участие было сюрпризом, поскольку его попросили ничего не рассказывать сыну.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители