Отец Niletto рассказал об унижениях со стороны Ивлеевой

Отец популярного певца Niletto Сергей Прытков заявил об унижениях со стороны блогера Насти Ивлеевой. В разговоре с «КП» Прытков рассказал, что на съемках «Агент-шоу, ведущая поместила его в стеклянный клуб, а когда его сын неверно отвечал на вопросы – на мужчину высыпали червей, муку и лили варенье.
«Когда сын отвечал на вопросы неправильно, меня обливали то червями, то мукой, то вареньем. Но больше всего меня поразило и оскорбило то, что потом мне даже не предложили помыться, а Настя после съемок программы ко мне больше ни разу не подошла. Такое неуважение, к человеку, которого ты приглашаешь к себе в программу», – заявил Прытков.
Он отметил, что когда подошел к работникам и спросил, где он может помыться, его отвели в «какой-то вагончик», где был грязный душ, не было ни мыла, ни полотенец. По мнению мужчины, такое отношение ужасно, особенно к пожилым людям.
Прытков пояснил, что за участие в программе ему ничего не заплатили, а сыну он по началу ничего говорить не стал.
«Тогда я Данилу не сказал, просто уехал домой. А потом очухался, думаю да как это так можно к людям относиться. Настя Ивлеева выгоду получила, сделала программу, набрала просмотры... Молодец. Но, как человек она никакая, испорчена деньгами и славой», – отметил Сергей.
Напомним, что Сергей Петрович ушел из семьи и оставил Данила с матерью. Как отмечал Прытков-старший, для Niletto его участие было сюрпризом, поскольку его попросили ничего не рассказывать сыну.