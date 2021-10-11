Россияне осудили появление Кикабизде в шоу Малахова

Недавнее появление Вахтанга Кикабизде на российском телевидении вызвало волну негатива. Ранее артист объявил России бойкот, заявив: «Если у тебя есть гордость - не поедешь».
Интернет-пользователи оставили массу негативных комментариев по этому поводу.
«В субботнем выпуске передачи Малахова, в самый прайм-тайм, когда вся страна собралась у телевизоров, демонстрируют старого, морщинистого и непримиримого грузинского русофоба. Очень хочется спросить у редакторов, которые готовили выпуск программы в честь народной песни: неужели без этого потасканного Мимино вовсе нельзя было обойтись?» - вопрошает автор Telegram-канала Swiss Vatnik.
Следует заметить, что ранее в беседе с представителями СМИ Вахтанг Кикабидзе отрицательно высказывался о советском менталитете.
«Если бы я мог, я бы все разрушил. Но у меня не получится сделать это в одиночку! Понадобится много времени для уничтожения советского менталитета», - заявлял о своей политической позиции артист.
Также Кикабидзе публично отказывался от выступлений в России.
«Я не планирую туда ехать. Для чего мне это? Как ты можешь поехать и выступать перед теми, кто тебя бьет?! Если у тебя присутствует гордость - не поедешь», - говорил актер.
Но впоследствии оказалось, что Вахтанг Кикабидзе все же посещает Россию для заработков на корпоративах. При этом сам певец и актер опровергает заявления очевидцев, которые видели его выступления в РФ.