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«Знал о ее циничности»: ведущий «Дома-2» Черкасов о ДТП с Собчак в Сочи

Анна Безрукова
1 час назад

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов прокомментировал в соцсетях поведение Ксении Собчак после аварии, в которую звезда попала по дороге в аэропорт Адлера.

Так, по словам Черкасова, Собчак показала свое хладнокровие и равнодушие к другим людям.

«Мне было известно о циничности Собчак (только такие люди могут брать интервью у маньяков), но чтобы до такой степени, что дальше продолжить свой путь в аэропорт после ДТП, в котором погибли люди?!» — возмутился Андрей Черкасов.

Он полагает, что Ксения Собчак лжет, утверждая, что тоже пострадала в этой ситуации. Андрею Черкасову показалось, что на видео с участием телеведущей из аэропорта, она смотрится очень бодрой.

«Моя правда проста и понятна: пока умирающим оказывали помощь водители проезжавших мимо машин, Собчак торопилась на свой рейс, даже не удосужившись подойти к разбитому автомобилю, где были тяжело раненные пассажиры и водитель. И всем, кто пишет эту стандартную фразу: «Решили хайпануть и разорвать Собчак», я скажу: «Где ваша человечность?! Ваша поддержка Собчак является оскорблением памяти погибших в этом ДТП!». Лучше бы ничего не говорили», — написал Андрей Черкасов.

Напомним, авария произошла в минувшую субботу поздним вечером на трассе, связывающей Адлер и Красную Поляну. Машина марки «Мерседес», в которой Ксения Собчак направлялась в аэропорт, вылетела на встречную полосу для обгона и лоб в лоб столкнулась с «Фольксвагеном». Две пассажирки последней погибли, водитель отделался травмами.

Адвокат оценил действия Собчак после смертельного ДТП

При этом Ксения Собчак после аварии пересела в другой автомобиль, доставивший ее в аэропорт, и улетела в Москву.

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