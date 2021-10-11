Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов прокомментировал в соцсетях поведение Ксении Собчак после аварии, в которую звезда попала по дороге в аэропорт Адлера.
Так, по словам Черкасова, Собчак показала свое хладнокровие и равнодушие к другим людям.
«Мне было известно о циничности Собчак (только такие люди могут брать интервью у маньяков), но чтобы до такой степени, что дальше продолжить свой путь в аэропорт после ДТП, в котором погибли люди?!» — возмутился Андрей Черкасов.
Он полагает, что Ксения Собчак лжет, утверждая, что тоже пострадала в этой ситуации. Андрею Черкасову показалось, что на видео с участием телеведущей из аэропорта, она смотрится очень бодрой.
«Моя правда проста и понятна: пока умирающим оказывали помощь водители проезжавших мимо машин, Собчак торопилась на свой рейс, даже не удосужившись подойти к разбитому автомобилю, где были тяжело раненные пассажиры и водитель. И всем, кто пишет эту стандартную фразу: «Решили хайпануть и разорвать Собчак», я скажу: «Где ваша человечность?! Ваша поддержка Собчак является оскорблением памяти погибших в этом ДТП!». Лучше бы ничего не говорили», — написал Андрей Черкасов.
Напомним, авария произошла в минувшую субботу поздним вечером на трассе, связывающей Адлер и Красную Поляну. Машина марки «Мерседес», в которой Ксения Собчак направлялась в аэропорт, вылетела на встречную полосу для обгона и лоб в лоб столкнулась с «Фольксвагеном». Две пассажирки последней погибли, водитель отделался травмами.
При этом Ксения Собчак после аварии пересела в другой автомобиль, доставивший ее в аэропорт, и улетела в Москву.