«Моя правда проста и понятна: пока умирающим оказывали помощь водители проезжавших мимо машин, Собчак торопилась на свой рейс, даже не удосужившись подойти к разбитому автомобилю, где были тяжело раненные пассажиры и водитель. И всем, кто пишет эту стандартную фразу: «Решили хайпануть и разорвать Собчак», я скажу: «Где ваша человечность?! Ваша поддержка Собчак является оскорблением памяти погибших в этом ДТП!». Лучше бы ничего не говорили», — написал Андрей Черкасов.