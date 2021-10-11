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Гоген Солнцев официально развелся с Екатериной Терешкович

Вечерняя Москваиещё 2
26 минут назад

Гоген Солнцев сообщил о разводе со своей женой Екатериной Терешкович, опубликовав в социальных сетях фотографию свидетельства о расторжении брака.

"Вот и все": Гоген Солнцев развелся с женой
Фото: InstagramInstagram

— Вот и все. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве прощального подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию! — написал Солнцев, отметив, что теперь уже бывшая 66-летняя супруга решила оставить его фамилию.

По словам 40-летнего шоумена, он уже открыт для новых отношений.

— Я снова холостой и готов познакомиться с воспитанной верной девушкой. Непьющей, не имеющей материальных и морально-нравственных проблем, а также проблем с психикой. Возраст любой. Наличие детей допускаю, — описал свою будущую возлюбленную артист на своей странице в Instagram.

Ранее Солнцев заявил на своей странице в Instagram о предательстве Терешкович. Он отметил, что из-за ее поведения у него начались депрессия и апатия. Любовные отношения между Солнцевым и его избранницей завязались пять лет назад. Ради своего возлюбленного пенсионерка не раз ложилась под нож пластического хирурга и предпринимала попытки похудеть. Однако эффект омоложения так и не принес супругам семейного счастья.

В прошлом месяце крестная и близкая подруга Гогена Солнцева Лидия Блюм рассказала «Вечерней Москве», что отношения шоумена с Екатериной Терешкович никогда не отличались стабильностью, а измены 66-летней жены стали нормой.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,
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