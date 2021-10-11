Васильева призвала спасать Ефремова из тюрьмы

Актриса Татьяна Васильева заявила, что тюремный срок – тяжелое наказание для людей творческих профессий. Так она прокомментировала в ходе передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ справедливость наказания артиста Михаила Ефремова, который отбывает срок в тюрьме за смертельное ДТП.
«Кому сейчас хорошо, что его нет на сцене, что его нигде нет? Это понятно, что погиб человек. Но кто его вернет? Никто. Я понимаю, что ужасно говорю, но Миша сейчас там умирает», – сказала Васильева.
По мнению актрисы, Ефремова необходимо спасать из тюрьмы. Также Васильева указала, что алкоголизм является болезнью, от которой нельзя излечиться.
«Почему к этому не относятся как к болезни, все презирают, начинают винить и брезговать человеком? Почему от раковых больных не отворачиваются, не брезгуют?», – размышляла актриса.
Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок снизили до 7,5 лет колонии.