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Васильева призвала спасать Ефремова из тюрьмы

Елена Прошина
1 час назад

Актриса Татьяна Васильева заявила, что тюремный срок – тяжелое наказание для людей творческих профессий. Так она прокомментировала в ходе передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ справедливость наказания артиста Михаила Ефремова, который отбывает срок в тюрьме за смертельное ДТП.

«Кому сейчас хорошо, что его нет на сцене, что его нигде нет? Это понятно, что погиб человек. Но кто его вернет? Никто. Я понимаю, что ужасно говорю, но Миша сейчас там умирает», – сказала Васильева.

По мнению актрисы, Ефремова необходимо спасать из тюрьмы. Также Васильева указала, что алкоголизм является болезнью, от которой нельзя излечиться.

Сестра Ефремова рассказала о его жизни в колонии

«Почему к этому не относятся как к болезни, все презирают, начинают винить и брезговать человеком? Почему от раковых больных не отворачиваются, не брезгуют?», – размышляла актриса.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок снизили до 7,5 лет колонии.

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