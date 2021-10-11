Какой гонорар получила Собчак за корпоратив до аварии в Сочи

После ДТП с погибшим и двумя пострадавшими в Сочи с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак, в Сети пошли слухи о том, что теперь все заработанные на корпоративе деньги ведущая будет вынуждена потратить на помощь пострадавшим и семье жертв. СМИ предположили, сколько могли заплатить заказчики за услуги Собчак.

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В тот вечер, когда случилось ДТП, она работала ведущей на концерте, посвященном старту продаж дома-курорта "Сан-Сити". Ее партнером на этом празднике был актер и телеведущий Игорь Верник. По информации журналистов, это давно сложившийся и популярный тандем.

Согласно расценкам, опубликованным в материале «Комсомольской правды», дуэт Верника и Собчак стоил застройщикам от 6,5 до 9 млн рублей, поскольку работа Собчак на корпоративе оценивается в 4,5 - 5,5 млн рублей. Услуги ее партнера заметно дешевле, их стоимость составляет от 2 до 3,5 миллиона рублей. Похожую сумму просят за услуги Гарика Харламова или Николая Баскова.

Отмечается, что не меньшей популярностью пользуется творческий тандем Собчак и Ивана Урганта, однако за работу шоумена необходимо заплатить не менее 4,5 млн рублей. Аналогичный прайс у Максима Галкина и Андрея Малахова.

Тем не менее некоторые звезды менее требовательны к гонорару. Так, Екатерина Варнава готова проводить корпоративы и свадьбы за 1-1,5 млн рублей.

Напомним, авария произошла 9 октября на сочинской дороге Адлер - Альпика Сервис, между Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП один человек 1986 года рождения скончался на месте, еще двое с травмами различной тяжести были госпитализированы.

Ксения Собчак в свою очередь получила множественные травмы и сотрясение мозга.