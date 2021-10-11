Шаляпин может остаться без имущества покойной жены

Адвокат Александр Бенхин заявил, что певец Прохор Шаляпин может оказаться без имущества покойной супруги Татьяны Дэвис в том случае, если брак признают несостоявшимся из-за смерти невесты. Как он пояснил в разговоре с «КП», вдовец еще не успел получить свидетельство о браке.

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Бенхин решил развеять миф о том, что на самом деле Дэвис жива. Подозрения у самого адвоката вызывало отсутствие какого-либо некролога в местных изданиях и на сайте юридической фирмы покойной женщины. Юрист обратился в Registry Office (аналог ЗАГСа в Канаде) и смог получить подтверждение, что супруга Шаляпина мертва.

При этом из-за американского законодательства Шаляпин и Дэвис пока не получили свидетельство о браке.

«Там сначала выдаётся лицензия на заключение брака, потом происходит церемония бракосочетания, там по желанию подписывается молодожёнами декларация о намерении вступить в брак. А уже сам непосредственно документ о заключении брака выдаётся три месяца спустя», – заявил Бенхин.

По этой причине остается еще «чуть меньше двух месяцев», за которые брак можно «аннулировать в связи со смертью невесты».