Рэпер Моргенштерн устроил еще одну свадьбу в Уфе для бабушки и самых близких родственников. Об этом пишет «СтарХит».
Моргенштерн (Алишер Валеев) женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной 31 августа 2021 года. Первая часть церемонии бракосочетания была оформлена в ретро-стиле с традиционными для 1990-х годов конкурсами, плакатами и выкупом невесты. Вторая часть была сделана в демоническом антураже. На торжестве ведущей была журналистка Ксения Собчак, на праздник в Москве были приглашены звезды российского шоу-бизнеса.
Также Алишер и Дилара провели тайное мероприятие в Уфе, на которое были приглашены только самые близкие родственники.
«Мы все знали, что Алишер сделал свою свадьбу в Уфе только из-за бабушки, не сказав ей об этом. Она тусила с нами до часа ночи. Сама себе удивлялась, ведь пришла с тростью. Только в конце вечера я сказала ей обо всем. Моя мамочка прослезилась и я, конечно, вместе с ней», - рассказала мать рэпера.
По данным «СтарХит», популярный исполнитель снял банкетный зал в ресторане. При этом новобрачные не стали афишировать церемонию в Уфе, поэтому поклонники узнали о мероприятии лишь сейчас.
Весь вечер Алишер и Дилара общались с близкими, танцевали и веселились. Мама Моргенштерна призналась, что очень рада тому, как ее сын относится к родственникам.
«Спасибо, сын, за наши тихие, незаметные для всех, но такие громкие счастливые слезы! ( ) Спасибо тебе, сын, за твое добрейшее отношение, за твою мощную заботу обо мне и своей бабушке», - подчеркнула она.
Ранее Моргенштерн признавался, что они с Диларой не жили вместе, однако покупка дома площадью 700 квадратных метров, возможно, это изменит.