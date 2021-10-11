Моргенштерн устроил еще одну свадьбу в Уфе

«Мы все знали, что Алишер сделал свою свадьбу в Уфе только из-за бабушки, не сказав ей об этом. Она тусила с нами до часа ночи. Сама себе удивлялась, ведь пришла с тростью. Только в конце вечера я сказала ей обо всем. Моя мамочка прослезилась и я, конечно, вместе с ней», - рассказала мать рэпера.