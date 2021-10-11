Квартиру супруги Шаляпина выставили на продажу во время ее комы

Адвокат Александр Бенхин выявил одно необычное обстоятельство смерти супруги певца Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис. Квартиру канадской миллионерши выставили на продажу, пока она была в коме, сообщает Пятый канал.
Апартаменты располагаются в центре Оттавы, они состоят из двух комнат и двух ванных. В объявлении о продаже объекта, которое появилось 24 сентября, говорится, что в квартире недавно сделан ремонт, также имеется огромный балкон, дизайнерская мебель и столешницы из гранита. Жилье оценивается в 400 тыс. канадских долларов, это более 23 млн рублей.
Отмечается, что сама бизнесвумен выставить на продажу свою квартиру не могла, поскольку к тому времени примерно месяц пребывала в коме. Это, как считает адвокат, вновь заставляет усомниться в подлинности смерти жены артиста певца. Но некоторые другие обстоятельства подтверждают, что Шаляпин все же действительно стал вдовцом.
В том числе, в канадском аналоге ЗАГСа есть данные о том, что женщина по имени Татьяна Клаудиа Дэвис и правда ушла из жизни. Сообщение с аналогичным содержанием опубликовали на портале адвокатской палаты, поскольку женщина была владелицей адвокатских контор.
Ранее сообщалось, что, по мнению блогера Лены Миро, Прохор Шаляпин получит наследство умершей супруги независимо от брачного контракта. Она уверена, что главную роль в этом вопросе будет играть другой документ — завещание.