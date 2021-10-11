Экс-подруга Давы ответила на его обвинения в изменах

Бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна, известного как Дава, танцовщица Валерия Агикьян отреагировала на слова о ее неверности. Об этом сообщает журнал «СтарХит».

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«О, мой Бог! Вот это новости, столько нового узнаю о себе! Давайте поиграем, кому я изменяла», - высказалась девушка в ответ на слова Давы.

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Известно, что Давид и Валерия стали парой, благодаря танцам, однако со временем их отношения начали портиться. По словам Агикьян, молодой человек пытался на нее давить.

«Он стал промывать мне мозги, мол, танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег. Я, по его мнению, должна была уехать в Новосибирск и стать домохозяйкой. Решила, что надо бежать от человека, который говорит, что я ничего не смогу и успеха не достойна», — призналась девушка.

Она также прокомментировала расставание блогера с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Отношения Бузовой и Манукяна не входят в круг моих интересов. Если бы Давид так активно не обсуждал меня и не поливал бы грязью, я бы даже не знала, кто он. А у меня все прекрасно: я продолжаю танцевать, и у меня семья», — подчеркнула Агикьян.

Ранее Дава назвал причину их разрыва с Бузовой. По словам Манукяна, у них не раз были конфликты на почве ревности, а последней каплей послужило его участие в телешоу «Танцы со звездами».

Давид уточняет, чтобы не вызвать подозрений у возлюбленной, он решил танцевать с Дарьей Палей — замужней чемпионкой по танцам, супруг которой когда-то тренировал и самого Манукяна.

«Перед первым заходом на «Танцы со звездами» я стоял в костюме, а Даша — в белом платье. И тут ее муж нас сфотографировал, после чего выложил фото с подписью, мол, для чего мы больше подходим — рекламы стоматологии, модного дома или свадебных платьев?» — рассказал Дава.

И в этот момент, по словам блогера, он начал получать многочисленные гневные сообщения от Бузовой.

«И там пошло: «Свадебных платьев? Она офигела такое писать?». Следом: «Либо ты в 17 выходишь в эфир, либо — я». Дальше: «Я найму охрану, тебя не подпустят ко мне». Дальше заход: «Ты оставил комментарий под фото». Другая смс: «Ты подписался на свою партнершу». И мне ставят ультиматум: «Либо я, либо «Танцы...» — вспоминает блогер.

Он отметил, что его попытки успокоить девушку не принесли плодов, а сама ситуация с ультимативными заявлениями - далеко не первая.

«Я пытаюсь что-то сказать, но эта ситуация «либо карьера, либо я» повторяется раз в пятый или шестой. Я понимаю, что, как мужик, зарабатываю, все в семью, дарю подарки, пытаюсь обеспечить. А мне говорят: «Выбирай! Либо это, либо то», - поделился Манукян.

По его словам, именно в этот момент он понял, что хочет продолжать отношения.