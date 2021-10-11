Актриса Спиркина обвинила Летучую в продажности

Актриса Ольга Спиркина заявила, что подала в суд на телеведущую Елену Летучую . Как она рассказала на программе « Звезды сошлись » на телеканале НТВ, Летучая распространяет слухи о некачественной работе образовательного центра, который принадлежит артистке.

«У нее с честью и совестью не все в порядке. У нас одинаковый бизнес, связанный с образованием. Она работает в конкурирующей компании, где ей отстегивают бабки. Они распространяют слухи, якобы Спиркина обманывает студентов», – заявила Спиркина.

«Эта история длится 13 лет. Я хочу, чтобы она убрала ролики из соцсетей, где говорится, что Спиркина такая и сякая», – заявила актриса.

Недавно Летучая засветилась в другом скандале: летом этого года в Instagram тележурналистка раскритиковала спектакль «Чудесный грузин» на сцене МХАТа, одна из ролей в котором досталась Бузовой. В ответ ей ведущая посоветовала озаботиться собственной популярностью и отметила, что сейчас у нее нет ни одного рейтингового шоу.