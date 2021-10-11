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Актриса Спиркина обвинила Летучую в продажности

Елена Прошина
23 минуты назад

Актриса Ольга Спиркина заявила, что подала в суд на телеведущую Елену Летучую. Как она рассказала на программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, Летучая распространяет слухи о некачественной работе образовательного центра, который принадлежит артистке.

Актриса Спиркина обвинила Летучую в продажности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нее с честью и совестью не все в порядке. У нас одинаковый бизнес, связанный с образованием. Она работает в конкурирующей компании, где ей отстегивают бабки. Они распространяют слухи, якобы Спиркина обманывает студентов», – заявила Спиркина.

Актриса отметила, что пыталась договориться с Летучей, однако «не была услышана».

«Эта история длится 13 лет. Я хочу, чтобы она убрала ролики из соцсетей, где говорится, что Спиркина такая и сякая», – заявила актриса.

Напомним, что Ольга Спиркина выступает худруком Школы телевидения собственного имени на базе «Останкино-ТВ», а также преподает дисциплину «Мастерство телеведущего».

Недавно Летучая засветилась в другом скандале: летом этого года в Instagram тележурналистка раскритиковала спектакль «Чудесный грузин» на сцене МХАТа, одна из ролей в котором досталась Бузовой. В ответ ей ведущая посоветовала озаботиться собственной популярностью и отметила, что сейчас у нее нет ни одного рейтингового шоу.

Шоу-бизнес,Елена Летучая,Ольга Спиркина,НТВ,
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