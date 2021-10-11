Ярушин высмеял неудачное высказывание Бузовой

Актер Стас Ярушин посмеялся над ведущей Ольгой Бузовой, с которой участвовал в съемках шоу «Звезды в Африке». Под постом Гарика Харламова в Instagram с видео, на котором запечатлено неудачное высказывание певицы на передаче, актер оставил насмешливый комментарий.

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«Бро, я эту философию каждый день в Африке слушал», – написал Ярушин.

В комментариях часть пользователей соцсети похвалили актера за прямоту и честность, а некоторые посчитали его чересчур заносчивым. При этом сама Бузова, по всей видимости, на высказывание Ярушина не обиделась – в тех же комментариях она сама с юмором отреагировала на пост Харламова.

«А сколько смысла, если вдуматься», — отметила ведущая.