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Ярушин высмеял неудачное высказывание Бузовой

Елена Прошина
39 минут назад

Актер Стас Ярушин посмеялся над ведущей Ольгой Бузовой, с которой участвовал в съемках шоу «Звезды в Африке». Под постом Гарика Харламова в Instagram с видео, на котором запечатлено неудачное высказывание певицы на передаче, актер оставил насмешливый комментарий.

Ярушин высмеял неудачное высказывание Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бро, я эту философию каждый день в Африке слушал», – написал Ярушин.

В комментариях часть пользователей соцсети похвалили актера за прямоту и честность, а некоторые посчитали его чересчур заносчивым. При этом сама Бузова, по всей видимости, на высказывание Ярушина не обиделась – в тех же комментариях она сама с юмором отреагировала на пост Харламова.

«А сколько смысла, если вдуматься», — отметила ведущая.

Отметим, что Бузова неоднократно заявляла, что привыкла к насмешкам в свой адрес и считает, что звезды пытаются задеть ее ради хайпа. Бузова научилась использовать критику себе во благо, поэтому редко реагирует на такие высказывания. Ярушин же ранее успел поссориться с несколькими участницами «Звезд в Африке» – Юлией Гаврилиной, Викторией Боней и Розой Сябитовой.

Шоу-бизнес,Стас Ярушин,Гарик Харламов,Виктория Боня,
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