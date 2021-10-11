YouTube-канал Собчак приостановил работу

YouTube-канал Ксении Собчак «Осторожно: Собчак» приостановил работу после ДТП, в котором погибли люди и пострадала сама журналистка. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на информированный источник.

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Собеседник портала рассказал, что работу над новыми проектами «Осторожно: Собчак» решили поставить на паузу. По понедельникам на канале обычно публикуют интервью и документальные фильмы, но 11 октября новые программы не вышли.

Автомобиль, в котором Собчак находилась в качестве пассажирки, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября.

СМИ сообщали, что автомобиль Mercedes S 500, в котором находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

В Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла на месте, позже появилось информация о гибели второй пострадавшей. Однако Собчак связалась с ее мужем и выяснила, что женщина жива, но находится в тяжелом состоянии - ей удалили селезенку. Водитель Volkswagen также серьезно пострадал.

Собчак и ехавшая с ней ассистентка получили сотрясение мозга и многочисленные травмы. В своем Telegram-канале журналистка сообщила, что Mercedes ей не принадлежит - это была арендованная машина с местным водителем.

«Я не подгоняла водителя , конечно же. Никто из нас не подгонял . Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того,как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», - рассказала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Собчак отметила, что планирует помочь семье погибшей пассажирки Volkswagen и перевезти на лечение в Москву пострадавшую.