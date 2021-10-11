Сестра Ефремова рассказала о его жизни в колонии

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, что ее брат сидит в зоне для «первоходов» и является «идеальным арестантом».

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В июне 2020 года автомобиль Ефремова в центре Москвы врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября 2020 года апелляционный суд снизил срок наказания до семи лет и шести месяцев. Артист был этапирован в ИК-4 в Белгородской области.

15 сентября кассационный суд отклонил жалобу актера и его адвокатов. При этом в своей речи на заседании Ефремов заявил о раскаянии, обострении болезней в колонии и бедственном финансовом положении его семьи.

По словам сестры актера, она надеялась на смягчение наказания и всю ночь проплакала после заседания по кассационной жалобе.

«Он мне позвонил после неудачной кассации. Сказал, что не надо вешать нос. Он сидит в зоне для первоходов. Там нет никаких этих «понятий». В основном молодой контингент. Его все называют дядей Мишей, вплоть до конвоиров. ( ) У него даже не камера, а общежитие. Они спокойно передвигаются по этажам, ходят по территории», — рассказала Анастасия Ефремова.

По словам сестры артиста, Михаил Ефремов ведет себя в колонии «идеально» и работает на производстве.

«Он – идеальный арестант. Он вставляет замки в молнии для медицинских «скафандров», которые врачи используют при пандемии. У него астма с детства. Но он никогда не жалуется на здоровье. Это чисто «ефремовское». Папа тоже никогда не жаловался, вплоть до самой смерти», - отметила она.