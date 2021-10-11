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Собчак сделала заявление после смертельной аварии

Елена Прошина
37 минут назад

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая стала участницей смертельного дорожно-транспортного происшествия в Сочи, сообщила о помощи пострадавшим, а также призвала прекратить распространять о них фейки, следует из сообщения в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак сделала заявление после смертельной аварии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она заявила, что разговаривала с пострадавшей Оксаной Садовник. Собчак обвинила журналистов в публикации фейков о семье женщины. Отмечается, что состояние получившей в аварии ранения тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра. Женщине удалили селезенку. В ближайшее время телеведущая обещала решить вопрос ее лечения в Москве.

«Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова не буду», — заявила Собчак, отметив, что находится дома, а «не в Америке».

Знаменитость ранее заявила, что не торопила водителя в аэропорт, он сам принимал решение, как ехать.

«Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю», — отметила она.

Инцидент произошел на трассе Адлер — Альпика Сервис. Телеведущая ехала в салоне автомобиля Mercedes, который на встречной полосе врезался в Volkswagen.

Шоу-бизнес,Происшествия в Сочи,Фейки,Ксения Собчак,
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