Собчак сделала заявление после смертельной аварии

Телеведущая Ксения Собчак после смертельной аварии рассказала о помощи пострадавшим в ДТП в Сочи, а также призвала прекратить распространять о них фейки, сообщение журналистки опубликовано в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам Собчак, она разговаривала с пострадавшей Оксаной Садовник. Телеведущая обвинила СМИ в публикации фейков о семье женщины.

«По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку», — добавила она.

В ближайшее время Собчак обещала решить вопрос ее лечения в Москве.

Она также обвинила журналистов в распространении ложных сведений о себе.

«Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова (актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП — прим. «Ленты.ру»), не буду. Факты такие: я не в Америке, никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение», — сделала заявление после смертельной аварии знаменитость.

Собчак попросила обратить внимание на видео из аэропорта, которое ранее появилось в сети. На кадрах она в воздушной гавани в Сочи запечатлена без видимых повреждений.

«Никто только не обратил внимания, почему то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь», — отметила она.

После ДТП пострадавшая Собчак уехала домой, убедившись, что на место инцидента едут врачи.

«Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да?» — написала она.