Как Юрий Дудь стал «своим парнем» для миллионов

11 октября исполняется 35 лет журналисту и блогеру Юрию Дудю, автору YouTube-канала «вДудь». Сейчас у него свыше девяти миллионов подписчиков, а самый популярный ролик на канале — документальный фильм «Как устроена IT-столица мира» — набрал 40 миллионов просмотров. Поклонники одобряют действия любимого журналиста, а власти проверяют на причастность к пропаганде наркотиков. Для подписчиков Юрий стал «корешем», подарив народу множество авторских фраз и узнаваемых интонаций. Почему последние интервью Дудя называют провальными и справедливы ли претензии к блогеру со стороны борцов за безопасный Интернет, считающих программы журналиста вредными для молодёжи, — в материале NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сколько зарабатывает Дудь?

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Юрий Дудь попал в мир журналистики ещё в 11-летнем возрасте, оказавшись в числе корреспондентов подросткового издания «Юношеская газета». После этого были факультет журналистики МГУ, спортивный отдел газеты «Известия», а в 24 года — должность главного редактора Sports.ru.

Большую роль в жизни журналиста сыграл «Матч ТВ», где он вёл авторскую передачу «Культ Тура». Как позже рассказала гендиректор телеканала Тина Канделаки, зарплата Дудя в 2015–2017 годах составляла 200 тысяч рублей, хотя его имя тогда было известно лишь интересующейся спортом аудитории. Сейчас заработок журналиста вырос в разы. В 2018 году блогер впервые попал в список Forbes, оказавшись в рейтинге самых богатых знаменитостей ($ 0,9 млн). Согласно рейтингу агентства SALO, за 2019 год доход канала «вДудь» составил 57,5 млн рублей.

Стараюсь и работать, и жить в соответствии с простым правилом: «Не страшно ошибаться — страшно быть унылым *****м», — рассказывал позже Дудь в одном из своих немногочисленных интервью.

Юрий Дудь ушёл с ТВ, чтобы выстроить карьеру блогера на YouTube. Он сам не ожидал такого успеха шоу «вДудь», признавался, что просто хотел прокачать умения, беря интервью у людей не только из мира спорта. Его первая беседа на канале с Василием Вакуленко (Баста) вышла четыре года назад. В те времена YouTube мало ассоциировался с интеллектуальным контентом, крупные фигуры вроде Ксении Собчак, Алексея Пивоварова и Леонида Парфёнова пришли куда позже. Однако новый канал с любопытным и обаятельным ведущим, скинувшим оковы телевизионных ограничений, почти сразу попал в списки рекомендаций.

Я был выращен в тех местах, где подход к журналистике абсолютно строгий по части фактуры: те самые принципы Sports.ru, когда всё равно, с кем интервью, лишь бы оно было интересным. И нам всё равно, какого уровня звезда дала интервью, но, если это интервью плохое, оно идёт лесом. Эти принципы удалось перенести на YouTube, и оказалось, что у большинства людей это востребовано, — рассказывал спустя годы Юрий.

Как Юрий Дудь стал «своим парнем» для миллионов

Набрав крепкую и верную фанбазу, Дудь начал прицельно и выверенно выстраивать свой имидж «хорошего парня», который всегда говорит что думает и не стесняется показаться «дурачком». Успех интервью Дудя во многом строится на том, что он ставит себя на место зрителя, начиная вопрос с фразы «Я не понимаю, объясните...».

Многие гости Юрия раньше отвечали на те вопросы, которые звучат в шоу «вДудь», но именно в этой программе они были по-настоящему услышаны миллионами.

Ещё одной отличительной чертой Дудя является его мальчишечья манера задавать временами беспардонные и неудобные вопросы о самоудовлетворении и деньгах.

«Сколько ты зарабатываешь?», «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» и коронное бодровское «В чём сила?» — три вопроса, почти всегда присутствующие в интервью блогера.

Юрий Дудь известен не только неудобными вопросами, но и дворовым сленгом. Такие фразы, как «мои кореша», «чё по лавэ», «еду в спортиках», ушли в народ. Канал «вДудь» даже создал мерч с соответствующими цитатами.

Дудь позволяет себе материться в беседе с людьми, которые употребляют обсценную лексику. Часто во время интервью он «зеркалит» жесты и интонации героев. Проявляет активный интерес к собеседнику, подаваясь вперёд, стараясь не моргать слишком часто и слегка приподнимая подбородок. Такие отточенные за годы незаметные жесты помогают блогеру расположить гостей к себе, но при этом оставаться в роли модератора беседы.

Что касается политических взглядов, Юрий Дудь не боится говорить о власти, осуждать недостатки страны и считает себя патриотом. Отдельное и не менее успешное, чем интервью, направление его деятельности — документальные фильмы на остросоциальные темы: про Колыму, СПИД, о страхе и репрессиях, о трагических событиях в бесланской школе. Все они получили широкий общественный резонанс.

Есть ли пропаганда наркотиков в шоу Дудя?

Просмотры последних выпусков на канале «вДудь» (за исключением крайнего, с продюсером, певцом и видеоблогером Slava Marlow, набравшего за неделю 10 млн просмотров) заметно сократились по сравнению с более ранними интервью. В комментариях пользователи связывают падение показателей с неинтересными, по их мнению, гостями. Как отмечают авторы отзывов, они хотят видеть на месте интервьюируемых известных на всю страну личностей: «Юрий Дудь сдулся», «Кто этот человек на месте героя? Я впервые о нём слышу», «Как-то скучно стало смотреть его интервью».

Юзеры также предполагают, что падение интереса к каналу «вДудь» связано с высокой конкуренцией — на этом же поле успешно работают Собчак, Шихман, Пивоваров, Дмитрий Гордон.

Серьёзным ударом по репутации Дудя стало административное дело о пропаганде наркотиков. Жалобу на блогера этим летом подали активисты «Лиги безопасного Интернета», углядевшие возможную пропаганду наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном. При этом фанатам блогера известно, что все ролики Дудя с упоминанием наркотических веществ сопровождаются дисклеймером «Наркотики — это зло». То же самое касается интервью, к которым и были предъявлены претензии.

Дальше будут говорить про наркотики. Наркотики — это зло, — говорится в дисклеймере в интервью Дудя с Ивангаем.