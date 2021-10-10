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Виталина назвала сплетнями слова Кравец о будущих детях Джигарханяна

Ирина Лебедева
1 час назад

Алена Кравец плотно оккупировала тему якобы возможного рождения у нее наследников Армена Джигарханяна из замороженного биоматериала. Она уже и имена им дала - назвать мальчика, который у нее родится, Арменом — в честь отца, а девочку — Еленой, в память о единственной дочери Джигарханяна, умершей в конце 80-х.

Виталина высмеяла слова Кравец о будущих детях Джигарханяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эпатажной девушке объяснили, что эта миссия невыполнима – если биоматериал и существует, что не факт, то пользоваться им можно лишь с разрешения правообладателей. Да и на наследство актера такой ребенок претендовать не может.

Тем не менее Кравец продолжает обсуждать нюансы потенциального появления ребенка от Джигарханяна на свет. Теперь она говорит, что ей нужно решить этот вопрос с экс-супругой великого актера Виталиной Цымбалюк-Романовской и приглашает ту к деловым переговорам.

Виталине, очевидно, надоели эти пляски вокруг несуществующих детей. Она резко и однозначно прокомментировала реальное положение дел порталу порталу BLITZ+.

«Это сплетни просто. У него давно не могло быть детей. Если бы они могли быть, они бы были».

Джигарханян состоял в незарегистрированном браке с актрисой Аллой Ванновской и в официальных с актрисой Татьяной Власовой и Цымбалюк-Романовской. Ванновская родила ему дочь Елену, которая скончалась в возрасте 23 лет от отравления угарным газом, уснув в стоявшем в гараже заведенном автомобиле.

Шоу-бизнес,Алена Кравец,Татьяна Власова,Армен Джигарханян,
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