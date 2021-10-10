Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели актера

«Честно скажу, я этому не удивлена. Мне не то, что очень искренне жаль, — это очень большое горе на самом деле! Я соболезную всем близким человека, который попал в такую ситуацию совершенно невольно. Но вы знаете, это уже такие звоночки, которые говорят о том, что не пора ли поменять руководство Большого театра и поставить туда у руководства тех людей, которые будут заниматься творчеством и следить за тем, чтобы в театре был порядок, а не думать только о деньгах», - заявила Волочкова.