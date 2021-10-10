Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели актера

Анастасия Волочкова, бывшая звезда Большого театра, считает, что вина за гибель молодого актера лежит на администрации. По словам бывшей примы, техникой безопасности там вряд ли кто был всерьез озабочен, - рассказывает 5 Канал.
«Честно скажу, я этому не удивлена. Мне не то, что очень искренне жаль, — это очень большое горе на самом деле! Я соболезную всем близким человека, который попал в такую ситуацию совершенно невольно. Но вы знаете, это уже такие звоночки, которые говорят о том, что не пора ли поменять руководство Большого театра и поставить туда у руководства тех людей, которые будут заниматься творчеством и следить за тем, чтобы в театре был порядок, а не думать только о деньгах», - заявила Волочкова.
Сейчас проверку по факту гибели артиста Евгения Кулеша проводят Московская прокуратура и Следственный комитет России. Эпатажная балерина уверена, что проверять театр следовало бы значительно раньше, начиная с его реконструкции, в ходе которой были украдены огромные деньги.
«Что касается того, что с Большим театром сейчас происходит, я скажу одним словом: это беспредел. Я не хочу говорить глобально, потому что там столько нюансов, самое главное — вчерашняя трагедия, которая произошла, но еще раз вам говорю, она говорит сама за себя», — утверждает Анастасия..
Экс-прима Большого театра рассталась с главным театром страны еще в 2003 году. С тех пор она гастролировала и выступала со своей программой, не вспоминая о службе. Однако, как рассказала Волочкова, Большой театр сам напомнил о себе, вознамерившись отправить ее на пенсию. Однако новоявленной пенсионерке никаких пособий, по мнению учреждения, не положено.