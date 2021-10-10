Декорация плавно опускалась: певица о гибели актера в Большом театре

Певица Маквала Касрашвили, выступавшая на сцене более 55 лет, руководившая оперной группой главного театра страны, на опере «Садко» в Большом театре была среди зрителей. Она стала свидетельницей гибели актера Евгения Кулеша.
Она рассказала, что трагедия произошла в самом начале спектакля. Сначала ничего не было понятно – прервался спектакль, объявили антракт, потом извинились перед зрителями и вовсе отменили представление. Но главное она видела – декорация-убийца не падала, она плавно опускалась, сообщила певица журналистам «Комсомольской Правды».
«Меня возмущает, что сейчас пишут в FB и других соцсетях, мол, упала декорация на артиста, в результате чего он погиб. Это неправда. Ничего не падало. Не было никакого грохота. Я хорошо знаю этот спектакль. Все шло как обычно. Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват. Но, мне кажется, что это не вина рабочих сцены. Просто человек (погибший артист) оказался не там, где он должен был находиться в этот момент. Может быть, я не должна так говорить. Тем более, что артист погиб. Пускай об этом скажет следствие Случилась ужасная трагедия и роковое стечение обстоятельств».
Следственный комитет начал проверку по факту гибели артиста. Как сообщает телеграм-канал «Говорит Москва», в пресс-службе театра заявили, что оказывают содействие следствию.
Евгений Кулеш служил в Большом театре с 2002 года.