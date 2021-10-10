Декорация плавно опускалась: певица о гибели актера в Большом театре

«Меня возмущает, что сейчас пишут в FB и других соцсетях, мол, упала декорация на артиста, в результате чего он погиб. Это неправда. Ничего не падало. Не было никакого грохота. Я хорошо знаю этот спектакль. Все шло как обычно. Медленно опускалась декорация. Думаю, что сыграл роль человеческий фактор. Не хочу судить, кто виноват. Но, мне кажется, что это не вина рабочих сцены. Просто человек (погибший артист) оказался не там, где он должен был находиться в этот момент. Может быть, я не должна так говорить. Тем более, что артист погиб. Пускай об этом скажет следствие Случилась ужасная трагедия и роковое стечение обстоятельств».