Искалечивший в аварии женщину пранкер Бил сжег права

«Раз и навсегда можно забыть о четырехколесных, двухколесных монстрах, которые чуть не убили человека. Это тупо не мое. Можно забыть и начать все с чистого листа. Это мои права, которые я должен был сдать. Я решил этого не делать. Лишен пожизненно буду. Обещаю! И уже не отмазаться», - сообщил он подписчикам своего канала.