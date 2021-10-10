Искалечивший в аварии женщину пранкер Бил сжег права

Скандальный блогер Эдвард Бил устроил жесткое ДТП с пострадавшими на Садовом кольце столицы. Он вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями.
Серьезные травмы получила консультант Госдумы Мария Артемова. Женщине сделали несколько операций и сейчас она передвигается на инвалидной коляске, - сообщает 5 Канал.
Суд приговорил виновника аварии к двум годам ограничения свободы и лишил права управления транспортными средствами на три года. Однако Эдвард, ранее на коленях просивший прощения у своей жертвы, решил кардинально покончить с водительской практикой. Он публично сжег водительские права.
«Раз и навсегда можно забыть о четырехколесных, двухколесных монстрах, которые чуть не убили человека. Это тупо не мое. Можно забыть и начать все с чистого листа. Это мои права, которые я должен был сдать. Я решил этого не делать. Лишен пожизненно буду. Обещаю! И уже не отмазаться», - сообщил он подписчикам своего канала.
Подписчики оказались недоверчивыми.
«На долго ли его хватит », «Бил, если сдержишь обещание, красава!», «Все правильно сказал. Главное — чтобы еще сделал», - прокомментировали они его заявление.
Блогер Эдвард Бил известен провокационными видео-пранками, которые он публикует на Ютубе.