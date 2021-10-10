Телеведущая Ксения Собчак ранее требовала от водителей нарушать правила дорожного движения, в том числе выезжать на встречную полосу, когда опаздывала, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в окружении журналистки.

«Ксения постоянно перемещается между съемками и встречами, часто опаздывает. Поэтому водителям приходилось нарушать, чтобы она успевала. Что приводило к ДТП», – пояснил газете ВЗГЛЯД источник.

По его словам, до этого обходилось без жертв, а Собчак удавалось решить вопрос на месте. Одно из таких происшествий случилось в центре Москвы. Тогда водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Собчак сразу предложила пострадавшему водителю компенсацию – и ситуацию удалось замять.

В субботу в результате ДТП с автомобилем, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, под Сочи погиб один человек. Арендованный Mercedes под управлением водителя-армянина выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. По словам источника, еще один человек скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии. Сама Собчак не пострадала и от медицинской помощи отказалась.