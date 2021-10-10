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Певцов пообещал посадить рэперов, «несущих гадость и бесовщину»

Ирина Лебедева
1 час назад

Известный артист Дмитрий Певцов стал депутатом Госдумы через самовыдвижение в одном из избирательных округов Москвы. В новом составе депутатской команды он будет трудиться в комитете по культуре. Следует отметить, что еще в его предвыборной программе шла речь о необходимости защиты русского языка и культуры

Народный артист России дал интервью телеканалу "Спас", где обозначил свою позицию. Он заявил, что среди рэперов есть сатанисты, которых следует лишать свободы.

«Есть проекты, которые несут гадость и бесовщину. Там есть персонажи, которых просто нужно запрещать, закрывать и все. Это просто нельзя никому показывать», - уверен Певцов.

Дмитрий Певцов выступил за цензурирование культурного контента, который выдают россиянам телевидение, радио, театры и кинотеатры. Функции контроля должны нести искусствоведы, правоведы, Церковь и культурологи.

Сейчас же режиссеры и продюсеры, по его мнению, делают ставку на низменные человеческие инстинкты.

Шоу-бизнес,Видео,Дмитрий Певцов,Госдума,
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