В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 2 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Пострадавшие в ДТП с участием Собчак обратились к ней

Lenta.ruиещё 16
10 минут назад

Пострадавшие в смертельном ДТП в Сочи с участием российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак обратились к ней с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавшие в ДТП с участием Собчак обратились к ней
Фото: Telegram-канал Kub MashTelegram-канал Kub Mash

Екатерина Тарасова стала жертвой аварии и погибла на месте. У женщины осталась шестилетняя дочь и мать-пенсионерка. Подруга погибшей заявила, что она попросила у Собчак помощи и столкнулась с «абсолютнейшим человеческим равнодушием и безразличием».

«Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей Маше, которой шесть лет», — рассказала она и попросила общественность повлиять на ситуацию.

По данным Telegram-канала Readovka, водитель автомобиля-участника ДТП, в котором ехала погибшая, рассказал, что ни Собчак, ни кто либо из ее окружения не связывался с ним и не предлагал помощи.

Собчак пообещала помочь пострадавшим в ДТП под Сочи

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак поможет пострадавшим в ДТП в Сочи, а также семье погибшей участницы аварии. По словам ее директора, у потерпевших были взяты контакты.

Авария произошла в субботу, 9 октября, на трассе между Адлером и Красной поляной, когда Собчак направлялась в аэропорт после мероприятия. Водитель Mercedes при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. Мужчина уже признал свою вину.

Шоу-бизнес,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители