Муратов резко осудил поступок Моргенштерна

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», стал третьим русским, а также третьим журналистом в истории, которому вручили Нобелевскую премию. Ксения Собчак взяла у него интервью и, в частности, спросила мнение Дмитрия о деятельности рэпера Моргенштерна, пишет СтарХит.
Муратов резко высказался о позиции музыканта в истории с помощью ребенку. Как известно, рэпер неоднократно перечислял значительные суммы на детский дом и больным детям. Но поддержка мальчика Ильи Худобы, чья мама имела отношение к правоохранительным органам, вылилась в скандал. Ребенку требовалось 169 млн. рублей.
Певец объявил сбор, но искомая сумма не собралась. Затем Алишер, клипы которого в то время проверяли на пропаганду запрещенных веществ, сообщил, что силовики ему угрожали и велели собрать деньги, в противном случае пригрозили, по его словам, проблемами.
«А потом он рассказал о том, как силовики заставили помочь ребенку. Это такое говно, такое говнище! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка. И другие благотворители подумают: Господи, так они же отжимают под этим поводом деньги, да? Понимаешь, что это ужас», — возмущен Муратов.
Российский исполнитель Моргенштерн сообщил, что готов бороться с мошенниками, которые действуют в интернете от его имени, передает «Пятый канал». С этой целью музыкант ведёт переговоры с командой юристов.
Злоумышленники предлагают девушкам-моделям от имени репера пройти фальшивый кастинг, собеседование при этом проходит в Skype. Мошенники требуют от соискательниц раздеться, чтобы якобы показать отсутствие на теле шрамов и татуировок. После этого аферисты шантажируют девушек интимными видео.