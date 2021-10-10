Муратов резко осудил поступок Моргенштерна

«А потом он рассказал о том, как силовики заставили помочь ребенку. Это такое говно, такое говнище! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка. И другие благотворители подумают: Господи, так они же отжимают под этим поводом деньги, да? Понимаешь, что это ужас», — возмущен Муратов.