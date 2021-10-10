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Муратов назвал «говном» позицию Моргенштерна

Ирина Лебедева
17 минут назад

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», стал третьим русским, а также третьим журналистом в истории, которому вручили Нобелевскую премию. Ксения Собчак взяла у него интервью и, в частности, спросила мнение Дмитрия о деятельности рэпера Моргенштерна, пишет СтарХит.

Муратов резко осудил поступок Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Муратов резко высказался о позиции музыканта в истории с помощью ребенку. Как известно, рэпер неоднократно перечислял значительные суммы на детский дом и больным детям. Но поддержка мальчика Ильи Худобы, чья мама имела отношение к правоохранительным органам, вылилась в скандал. Ребенку требовалось 169 млн. рублей.

Певец объявил сбор, но искомая сумма не собралась. Затем Алишер, клипы которого в то время проверяли на пропаганду запрещенных веществ, сообщил, что силовики ему угрожали и велели собрать деньги, в противном случае пригрозили, по его словам, проблемами.

«А потом он рассказал о том, как силовики заставили помочь ребенку. Это такое говно, такое говнище! Не могу про это даже рассуждать. Так брать и компрометировать и свою помощь, и людей, и ребенка. И другие благотворители подумают: Господи, так они же отжимают под этим поводом деньги, да? Понимаешь, что это ужас», — возмущен Муратов.

Российский исполнитель Моргенштерн сообщил, что готов бороться с мошенниками, которые действуют в интернете от его имени, передает «Пятый канал». С этой целью музыкант ведёт переговоры с командой юристов.

Злоумышленники предлагают девушкам-моделям от имени репера пройти фальшивый кастинг, собеседование при этом проходит в Skype. Мошенники требуют от соискательниц раздеться, чтобы якобы показать отсутствие на теле шрамов и татуировок. После этого аферисты шантажируют девушек интимными видео.

Шоу-бизнес,Дмитрий Муратов,Ксения Собчак,МВД,StarHit,
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