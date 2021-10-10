Восстановлена хронология событий в день смертельного ДТП с участием Собчак

Фото: Telegram-канал Baza Telegram-канал Baza

Восстановлена хронология событий в день смертельного ДТП, произошедшего в Сочи, с участием российский журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В 10:40 9 октября Собчак прилетела в Сочи из столицы. В 18 часов она вместе с актером Игорем Верником провела презентацию, посвященную старту продаж дома «Сан-сити» в концертном комплексе «Роза Холл».

В 20:30 журналистка покинула мероприятие и отправилась в аэропорт — до конца регистрации на рейс оставался час. Через полчаса пути водитель Собчак выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впередиидущую машину, и врезался в Volkswagen, который отбросило в микроавтобус. В машине было три человека — одна женщина скончалась на месте, а других пассажиров госпитализировали.

Очевидцы аварии помогали пострадавшим, в то время как телеведущая пересела в такси и отправилась в аэропорт. Она была вынуждена торопиться, поскольку опаздывала на улетающий в 22:20 самолет.

В 21:41 Собчак зашла в здание аэропорта и попала на видео. На кадрах видно, что она передвигается самостоятельно. По данным очевидцев, никаких видимых следов повреждений у нее не было.