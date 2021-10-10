Погибший артист Большого театра собирался уволиться

Евгений Кулеш, убитый двухтонной декорацией на сцене Большого театра, по словам его знакомого, думал об уходе с работы.

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Евгению было 38 лет, в труппу Большого он был принят в 2002 году. Довольно удачный старт для молодого актера. Но далее карьеры не сложилось – Евгений почти два десятка лет проработал в том же самом мимическом ансамбле, куда пришел в юности. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

«Женя как-то сказал, что устал 20 лет делать одно и то же. Ни карьеры, ни больших денег ведь у него не было. Давно бы уволился, если бы было, куда идти», - рассказал журналистам его друг.

Экс-премьер театра Николай Цискаридзе сообщил, что и личная жизнь погибшего была связана с рабочим коллективом – он женился на коллеге Николая, с которой известный танцор учился и работал.

Евгений погиб мгновенно от открытого перелома черепа. Цискаридзе опасается, что виновным в трагедии назовут самого актера, приписав ему несоблюдения тех или иных правил безопасности. Между тем огромная декорация, ставшая причиной смерти Кулеша, ранее уже едва не натворила бед Она зацепила лампы освещения, и техника чудом не рухнула артистам на головы.

У Евгения остались семья – жена и сын, а также немолодая мама. За нее друзья актера боятся больше всего – женщина может не выдержать такого горя.