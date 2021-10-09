«Иду босиком и сил нет»: Малышева пожаловалась на перегрузки на работе

Елена Малышева на экране энергична и бодра. Кажется, что свои программы она ведет играючи. Но на самом деле съемки – достаточно тяжелая и растянутая во времени работа, - информирует портал z-aya.ru.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Недавно 60-летний теледоктор даже публично пожаловалась на усталость.

Перегрузки при записи очередного выпуска шоу «Жить здорово» ее очень сильно измучили. Особенно трудно едва ли не сутками не снимать туфель на каблуках.

«Я так устаю от каблуков, что просто нет сил. 12 часов на каблуках — это что-то, еду домой», — рассказала Малышева.

Съемки завершены, и можно, наконец-то снять обувь, превратившуюся в орудие пытки.

«Иду босиком и сил нет. Из машины вышла босая, держа туфли в руках. Слава Богу, что я дома».

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» призвала мужчин чаще менять трусы и спать без белья. По ее словам, спать без трусов правильно, так как во время ночного сна «важно находиться кожа к коже» с любимым человеком.

Соведущий Малышевой кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман согласился с коллегой, заявив, что резинка трусов может мешать кровотоку.