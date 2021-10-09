В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

«Иду босиком и сил нет»: Малышева пожаловалась на перегрузки на работе

Ирина Лебедева
35 минут назад

Елена Малышева на экране энергична и бодра. Кажется, что свои программы она ведет играючи. Но на самом деле съемки – достаточно тяжелая и растянутая во времени работа, - информирует портал z-aya.ru.

«Иду босиком и сил нет»: Малышева пожаловалась на перегрузки на работе
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Недавно 60-летний теледоктор даже публично пожаловалась на усталость.

Перегрузки при записи очередного выпуска шоу «Жить здорово» ее очень сильно измучили. Особенно трудно едва ли не сутками не снимать туфель на каблуках.

«Я так устаю от каблуков, что просто нет сил. 12 часов на каблуках — это что-то, еду домой», — рассказала Малышева.

Съемки завершены, и можно, наконец-то снять обувь, превратившуюся в орудие пытки.

«Иду босиком и сил нет. Из машины вышла босая, держа туфли в руках. Слава Богу, что я дома».

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» призвала мужчин чаще менять трусы и спать без белья. По ее словам, спать без трусов правильно, так как во время ночного сна «важно находиться кожа к коже» с любимым человеком.

Соведущий Малышевой кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман согласился с коллегой, заявив, что резинка трусов может мешать кровотоку.

Их коллега педиатр Андрей Продеус добавил, что менять трусы необходимо не реже одного раза в день. Кроме того, он посоветовал полностью обновлять комплект трусов раз в полгода, потому что в ткани накапливается кишечная палочка.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители