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Яшин и Мусаэлян объявили о разводе

Ирина Лебедева
42 минуты назад

Политик Илья Яшин и певица Вера Мусаэлян отпраздновали свадьбу только в прошлом сентябре. И вот пара объявила, что расстается.

Илья Яшин объявил о разводе
Фото: InstagramInstagram

Каждый сообщил об этом неприятном событии у себя в микроблоге.

Яшин объяснил невозможность дальнейшей совместной жизни разностью взглядов на принципиальные моменты.

«К сожалению, у нас разные представления о жизни. Время показало, что они не совместимы».

Особо любопытным было сказано, что развод происходит мирно и комментариев никаких не будет

«Грустно, но так бывает. Дело житейское. Расходимся мы мирно и с достоинством. Трясти нижним бельем и бить посуду не планируем».

Вера оставила более эмоциональный пост. Он тоже о любви и несовместимости

«Это было сложное и болезненное решение. Я люблю Илью, а он, я знаю, любит меня. Но наши способы переживать жизнь, справляться с ней, видеть этот мир оказались несовместимы друг с другом. Но сохранить наши отношения можно было только одним способом: если бы кто-то из нас перестал быть собой».

В свое время у Ильи Яшина был роман с Ксенией Собчак. журналистка сообщала, что оставила Яшина сама (по-видимому, ради актера Максима Виторгана, которого позже бросила ради режиссера Константина Богомолова).

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Также Ксюша объяснила, почему отказалась от Яшина.

«Жизнь внесла свои коррективы. Слишком он хорош», - заявила она.

Шоу-бизнес,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Илья Яшин,
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