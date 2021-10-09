Илья Яшин объявил о разводе

Политик Илья Яшин и певица Вера Мусаэлян отпраздновали свадьбу только в прошлом сентябре. И вот пара объявила, что расстается.
Каждый сообщил об этом неприятном событии у себя в микроблоге.
Яшин объяснил невозможность дальнейшей совместной жизни разностью взглядов на принципиальные моменты.
«К сожалению, у нас разные представления о жизни. Время показало, что они не совместимы».
«Грустно, но так бывает. Дело житейское. Расходимся мы мирно и с достоинством. Трясти нижним бельем и бить посуду не планируем».
«Это было сложное и болезненное решение. Я люблю Илью, а он, я знаю, любит меня. Но наши способы переживать жизнь, справляться с ней, видеть этот мир оказались несовместимы друг с другом. Но сохранить наши отношения можно было только одним способом: если бы кто-то из нас перестал быть собой».
В свое время у Ильи Яшина был роман с Ксенией Собчак. журналистка сообщала, что оставила Яшина сама (по-видимому, ради актера Максима Виторгана, которого позже бросила ради режиссера Константина Богомолова).
Также Ксюша объяснила, почему отказалась от Яшина.
«Жизнь внесла свои коррективы. Слишком он хорош», - заявила она.