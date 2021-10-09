Илья Яшин объявил о разводе

«Это было сложное и болезненное решение. Я люблю Илью, а он, я знаю, любит меня. Но наши способы переживать жизнь, справляться с ней, видеть этот мир оказались несовместимы друг с другом. Но сохранить наши отношения можно было только одним способом: если бы кто-то из нас перестал быть собой».