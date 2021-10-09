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Садальский сообщил,  что Голубкина возвращается на сцену.

Ирина Лебедева
1 час назад

Лариса Голубкина, последняя ученица народной артистки СССР Марии Максаковой, вернулась на театральные подмостки. Об этом написал в микроблоге Станислав Садальский. Актриса больше года не выходила на сцену из-за серьезнейших проблем со здоровьем. И только ее сила воли смогла совершить чудо.

Садальский сообщил, что Голубкина возвращается на сцену.
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Садальский пишет о своей коллеге с большим уважением и любовью. 81-летняя Голубкина справилась с коронавирусом, протекавшим в тяжелой форме. Смогла восстановиться после перелома шейки бедра, когда изначально вопрос стоял вообще о жизни или смерти. И готова выйти на сцену – не в инвалидной коляске, а на собственных ногах, да еще в моноспектакле.

«Голубкина - возвращается на сцену! пройдя нечеловеческие испытания, сломав шейку бедра, COVID, реанимацию, решался вопрос жизни или смерти, она восстала, как птица Феникс. 9 октября после годичного перерыва, Лариса Голубкина выйдет не на коляске, а ВЫЙДЕТ на сцену», - с восхищением сообщил актер.

Более того, билеты все раскуплены заранее. Попасть в зал теперь можно только по большому блату – резюмировал Садальский.

Актер Станислав Садальский высказался о многочисленных наградах и званиях кинорежиссера Никиты Михалкова. «Чуть подправлю - Фаину Раневскую, скажу про Михалкова:

«Михалкову дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания «Мать-героиня», - написал Садальский в Instagram.

Большинство пользователей не согласились с мнением Садальского и отметили, что все награды Михалков получил заслуженно.
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